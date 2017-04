Dieses Jahr werden 40 Jahre Star Wars gefeiert. Doch nicht jedem ist nach ausgelassener Stimmung zumute, denn der Tod von Schauspielerin Carrie Fisher Ende des vergangenen Jahres sorgt auch für Trauer unter den Fans.

Mark Hamill, bekannt als Luke Skywalker aus den Star-Wars-Filmen, sprach während des Events über seine "Weltraum-Schwester", wie er sie nennt. Mit rührenden Worten erklärt er, dass er ihren Tod einfach noch nicht akzeptieren kann. Er sei wütend, weil sie es einfach verdient hätte, auf der Star Wars Celebration 2017 zu sein.

Laut Mark Hamill hätte Carrie Fisher auch gewollt, dass alle Spaß haben und feiern. Und so erzählt er über seine Kollegin, mit lustigen Anekdoten und darüber, wie sie ihre Herzlichkeit mit ans Set brachte, immer für einen Lacher sorgte aber den anderen auch mal auf die Nerven gehen konnte. Mit Wehmut aber auch jeder Menge Witz ehrt Mark Hamill Carrie Fisher - wohl so, wie sie es sich gewünscht hätte. Hamill meint, dass er sich sicher sei, Carrie Fisher würde in diesem Moment zusehen, grinsen und ihm frech den Mittelfinger zeigen, denn genau so wäre sie im Leben gewesen und so will er sie in Erinnerung behalten.

Das rund einstündige "Panel" steckt voller interessanter Geschichten rund um Star Wars, Carrie Fisher und ihre Beziehung zu den anderen Darstellern. Nicht nur für Fans lohnt sich das Anschauen.

Quelle: Nerdist