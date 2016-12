Star Wars: Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben

Nachdem die Schauspielerin Carrie Fisher am vergangene Freitag, den 23. Dezember während eines Flugs von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitt, ist die Darstellerin der Prinzessin Leia aus den Star-Wars-Filmen jetzt gestorben. Sie wurde nur 60 Jahre alt.

Die Schauspielerin wurde im Flugzeug von Sanitätern reanimiert und anschließend auf der Intensivstation des Krankenhauses künstlich beatmet. Laut Angaben ihrer Mutter Debbie Reynolds sollte sich ihr Zustand im Krankenhaus eigentlich stabilisiert haben. Fans und Kollegen wie Harrison Ford und Mark Hamill wünschten der Schauspielerin noch eine schnelle Genesung. Sie ist heute gegen 9 Uhr in Los Angeles (18 Uhr MEZ) gestorben, wie ihre Familie bestätigte.

Carrie Fisher wurde vor allem durch ihre Rolle der Prinzessin Leia aus Star Wars bekannt. 2015 schlüpfte sie im Film Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht nach rund 30 Jahren erneut in diese Rolle. Auch in Episode 8 ist sie noch einmal zu sehen, der am 14. Dezember 2017 in die Kinos kommt. Wie man mit ihrer Rolle für die geplante Episode 9 der Weltraum-Saga verfahren wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Carrie Fisher arbeitete auch als Drehbuch- und Roman-Autorin. Unter anderem schrieb sie das Buch "Prinzessin Leia schlägt zurück. Mein verrücktes Leben zwischen Kokain, Elektroschocktherapie und einem schwulen Ehemann", in dem sie ihr Leben verarbeitete. Die Schauspielerin hinterlässt eine 24-jährige Tochter, Billie Catherine Lourd, welche in Star Wars Episode 7 ebenfalls eine kleine Rolle spielte.

Quelle: Spiegel