Star Wars: Neuer Outtake aus Episode 4 - Gold Leader flucht

In der vergangenen Woche fand in Orlando die Star Wars Celebration 2017 statt. Dort hat John Knoll (Visual Effect Supervisor) in einem Panel bislang unveröffentlichtes Material aus dem 1977 erschienenen Kinofilm Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung veröffentlicht. Knoll selbst war unter anderem für das Konzept von Rogue One: A Star Wars Story verantwortlich. In einer der neuen Szenen ist Prinzessin Leia neben Grand Moff Tarkin zu sehen, während dieser den Auftrag gibt, den Heimatplaneten der Prinzessin zu zerstören. Das entsprechende Video könnt Ihr euch hier ansehen.



Eine weitere Szene zeigt den Gold Leader des Gold Squadrons (gespielt von Angus MacInnes) in einem Raumschiff. Während seiner Szene unterläuft dem Schauspieler ein kleiner Fehler - seinen Frust lässt er mit der Aussage "Fuck" freien Lauf. Das Publikum lacht über den Outtake, John Knoll entschuldigt sich für die ungeschnittene Audio-Spur am Ende des Clips.



Ende des Jahres dürfen sich Star Wars-Fans hierzulande auf den nächsten Film der Sci-Fi-Reihe freuen. Unter der Regie von Rian Johnson wird Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi mit Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher und vielen weiteren Schauspielern am 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Weitere Meldungen und Videos zu Star Wars findet Ihr auf unserer Themenseite.

