Star Wars: Nächster Spin-off-Film soll im Sommer angekündigt werden

Auf der vergangenen Star Wars Celebration in Orlando gab es keine Informationen zu den geplanten Spin-off-Filmen im Star Wars-Universum. Stattdessen lag der Fokus auf der kommenden Episode 8 "Die letzten Jedi", die Ende des Jahres in den Kinos zu sehen sein wird. In einem Interview mit MTV hat sich Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy trotzdem kurz zu den Spin-off-Filmen geäußert. Demnach nähern sich die Verantwortlichen bereits der Entscheidung für den dritten Star Wars-Ableger. Kennedy habe die Hoffnung, dass man noch in diesem Sommer den Film ankündigen könne. Versprechen wollte sie die Enthüllung allerdings noch nicht.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, welches Thema der dritte Anthology-Film behandeln könnte. Zuletzt war die Rede von einem Boba Fett-Film sowie eine Geschichte rund um den jungen Luke Skywalker. Das nächste Spin-off wird im kommenden Jahr 2018 erscheinen und handelt von den Ereignissen des jungen Han Solo. Einen offiziellen Namen hat der Han Solo-Film noch nicht erhalten. In diesem Jahr dürfen sich Fans auf die nächste Episode der Haupt-Saga freuen. Star Wars: Die letzten Jedi erscheint am 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos.

Quelle: Filmstarts