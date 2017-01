Mit Star Wars: Maul wurden im Jahr 2010 die Arbeiten an einem Videospiel rund um den Sith Lord Darth Maul aus Episode 1 der Star Wars-Reihe begonnen. Nach rund vier Jahren wurde jedoch bekannt, dass das Entwicklerteam bei Red Fly Studios die Entwicklung des Projekts eingestellt hat. Zuvor arbeitete das Studio an der Wii-Portierung von Star Wars: The Force Unleashed 2. Einen Grund für die Einstellung von Star Wars: Maul gibt es nicht. Kurz vor der Übernahme durch Disney beendete Lucasarts ebenfalls die Entwicklung von Battlefront 3 und Star Wars: 1313. Derzeit besteht ein exklusiver Deal zwischen Disney und Electronic Arts.



Nachdem die Internetseite GameInformer bereits im Jahr 2014 einige Gameplay-Szenen aus dem eingestellten Darth-Maul-Spiel veröffentlicht hat, wurden nun weitere Konzept-Bilder aus der Entwicklung des Titels veröffentlicht. Die vielen Bilder stammen von der Webseite ArtStation und geben einen Eindruck, was man von Star Wars: Maul hätte erwarten können. Verantwortlich für die vielen Konzept-Arts ist Thomas Szakolczay, der an der Entwicklung des Spiels beteiligt war. Star Wars: Maul sollte einen blutigeren und dunkleren Ansatz verfolgen als es die Star Wars: The Force Unleashed-Reihe getan hat.

Quelle: GameInformer