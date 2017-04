Cosplay auf der Star Wars Celebration: Sexy Ewoks, KOTOR und ... Deadpool?

Die Star Wars Conventions finden nicht regelmäßig statt und bis zur nächsten werden es wieder zwei Jahre sein und natürlich gibt es hier keine Mischung an Fandoms, keine Cosplays aus Dutzenden verschiedener Universen - alles dreht sich um Star Wars und jedes liebevoll gebaute Outfit stammt aus der weit, weit entfernten Galaxis. Wir haben von allem was mitgebracht und in der Bildergalerie für euch zusammengestellt: Sexy Ewoks, Lichtschwerter und Boba-Fett-Helm inklusive.





Wer dieses Jahr nach Orlando, Florida gepilgert ist, um seine Kreation zur Schau zu stellen, ist in der Regel nicht einfach "nur" Cosplayer - tatsächlich bringen viele eigene Entwürfe mit und erweitern das Lieblingsuniversum um neue Charaktere mit eigenem Design und Hintergrund, alles aber immer auf Star Wars abgestimmt. Und so laufen neben bekannten Figuren von Leia im Sklaven-Röckchen über Sohnemann Kylo Ren bis hin zu Chewbacca auch zahlreiche Jedi, Sith und Mandalorianer über die Convention, die rein aus der Fantasie der Bastler entstanden sind. Überhaupt sind Mandalorianer der Trend der Celebration und im wahrsten Sinne des Wortes in allen Formen und Farben vorhanden. Der zweite Trend sind Gag-Kostüme mit Crossovern oder nachgestellten Szenen.