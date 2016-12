Bevor Dice das im vergangenen Jahr veröffentlichte Reboot Star Wars: Battlefront entwickelte, gab es einmal ein Star Wars: Battlefront 3. Der Nachfolger zu den ersten beiden Spielen war bei Free Radical Design in der Entwicklung und offenbar schon recht weit fortgeschritten, wurde Gerüchten zufolge allerdings im Jahr 2008 eingestampft. Und während die letzten Jahre immer wieder kleine Gameplay-Ausschnitte aus dem nie vollends realisierten Spiel hervor brachten, hat es heute ein neues Video ans Licht geschafft. YouTube-Nutzer FuZah hat etwa sechs Minuten Gameplay veröffentlicht, welches einen Teil der ersten Spielmission zeigt. Zu sehen sind Sturmtruppen, die auf dem bekannten Wüstenplaneten Tatooine gegen Kampfdroiden in die Schlacht ziehen. Die Grafik scheint dabei größtenteils intakt, einzig der Ton macht herbe Probleme - es empfiehlt sich jedenfalls nicht, das Video mit Kopfhörern anzuschauen.



Wie wir sehen, war das Spiel zwar in vielen Belangen schon recht fertig, technisch allerdings alles andere als ausgereift. Neben einigen visuellen Fehlern tänzelt die Bildratenanzeige in der unteren rechten Ecke munter im Bereich der 25 Bilder pro Sekunde umher, nicht selten fällt sie sogar auf unter 15 FPS. Ob der fehlerhafte Ton ein Produkt des eigentlichen Spiels ist, oder irgendwo in der Videobearbeitung entstand, ist unklar. Weitere Informationen zu Star Wars: Battlefront 3 findet ihr auf unserer verlinkten Themenseite.

Via Gamestar