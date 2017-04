Eigentlich hätte der Trailer zu Star Wars Battlefront 2 erst zur Star Wars Celebration in Orlando veröffentlicht werden sollen, welche vom 13. bis zum 16. April 2017 stattfindet. Doch nun ist das Video verführt im Netz aufgetaucht.

Klar, dass sich unsere Star-Wars-Experten Zam und Matthias den Trailer vorgenommen und ihn Szene für Szene angeschaut haben. In unserer Trailer-Analyse erklären sie euch, was sie glauben, an Details über das Spiel herausgefunden zu haben. So scheint der Anfang des Trailers aus der Story der Single-Player-Kampagne zu stammen. Diese beginnt offenbar mit der Zerstörung des zweiten Todessterns, was die angebliche Heldin des Spiels dazu bringt, den Tod des Imperators rächen zu wollen. Dies scheint dann zur Gründung der Ersten Ordnung zu führen.

Außerdem analysieren Zam und Matthias die Multiplayer-Szenen, in denen wohl einige der neuen Helden gezeigt werden, darunter Darth Maul aus Star Wars Episode 1, Yoda, sowie Rey und Kylo Ren aus Episode 7: Das Erwachen der Macht.

Schaut euch unsere Traileranalyse zu Star Wars Battlefront 2 an. Ist euch vielleicht noch etwas aufgefallen oder habt ihr zu einer Szene eine andere Theorie, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.