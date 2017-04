Battlefront 2: Vorstellung & Trailer ab 20:30 Uhr hier im Livestream - neuer Teaser

Publisher Electronic Arts hat wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung einen kurzen Teaser zu Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht. Das Spiel befindet sich derzeit bei Studio DICE in Entwicklung und wird heute Abend erstmals vorgestellt. Im Rahmen des Panels "The Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront 2" auf der Star Wars Celebration 2017 in Orlando, dürfen sich Fans auf den ersten Trailer und Infos zum Sci-Fi-Shooter freuen.

Neben ersten Informationen zum Nachfolger, werden wir wohl auch erste Gameplay-Szenen aus Star Wars Battlefront 2 zu sehen bekommen. Dies teilt Electronic Arts in der offiziellen Beschreibung des Teasers mit. Wer die Enthüllung live miterleben möchte, kann die Präsentation heute um 20:30 Uhr deutscher Zeit hier direkt anschauen:



Bereits in dieser Woche wurde ein ähnlicher Teaser-Trailer zum Spiel im Internet geleakt (und von uns analysiert). Bei der Präsentation heute Abend soll es sich jedoch um einen längeren Trailer handeln. Weitere Meldungen zu Star Wars Battlefront 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.