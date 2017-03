Star Wars Battlefront 2 kommt: Termin für Trailer-Premiere steht!

Star Wars Battlefront 2 kommt. Publisher Electronic Arts hat ein erstes Teaser-Bild zum neuen Ego-Shooter der Battlefield-Macher von DICE veröffentlicht - und damit den Namen der kommenden Star-Wars-Keilerei verraten. Auf nähere Details müssen sich Fans allerdings noch gedulden. Lange dauert es aber nicht mehr: Für den 15. April, um 20:30 Uhr deutscher Zeit, kündigt Electronic Arts den ersten Trailer zu Star Wars Battlefront 2 an. Den Termin für das Debüt-Video wählte Electronic Arts nicht zufällig. An diesen Tagen findet in Orlando, Florida, die große Star Wars Celebration statt.

Welche Inhalte der für das Star-Wars-Fantreffen geplante Trailer zeigt, nannte Electronic Arts bislang nicht. Wir tippen darauf, dass uns der Publisher einen ersten Vorgeschmack auf die Solo-Kampagne liefert. Denn anders als im Vorgänger dürfen sich Spieler bei Star Wars: Battlefront 2 auch auf eine Einzelspieler-Story freuen. Für deren Entwicklung zeichnet Motive Studios verantwortlich.

Sobald uns der Trailer vorliegt, werden wir ihn auf unserer Webseite veröffentlichen. Gameplay-Eindrücke kündigte Electronic Arts bereits für den EA Play-Event an, der vom 10. bis 12. Juni in Hollywood stattfindet - wenige Tage vor der E3 2017. Besucher der Veranstaltung dürfen den neuen Star-Wars-Shooter sogar ausprobieren. Der Release von Star Wars Battlefront 2 dürfte für Herbst dieses Jahres auf PC, PS4 und Xbox One geplant sein. Unsere Themenseite zu Star Wars Battlefront 2 hält euch mit weiteren Meldungen auf dem Laufenden.

Quelle: EA