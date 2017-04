Am vergangenen Samstag wurde im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando der erste offizielle Trailer zu Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht. Zusätzlich gaben die verantwortlichen Entwickler bereits den Release-Termin des Titels bekannt. Am 17. November 2017 wird der Sci-Fi-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Üblicherweise haben Besitzer von EA- oder Origin-Access bereits einige Tage vor den Veröffentlichungsterminen die Möglichkeit, neue Spiele auszuprobieren. Das ist auch bei Battlefront 2 der Fall.

Demnach wird Star Wars Battlefront 2 im Rahmen der "Play First Trials" bereits ab dem 09. November 2017 zur Verfügung stehen. Käufer der Elite Trooper Deluxe Edition dürfen ohnehin drei Tage früher (14. November 2017) loslegen. Zusätzlich enthält die Deluxe Edition verbesserte Versionen der Trooper-Klassen, Fähigkeiten-Upgrades sowie Waffen, die von Beginn an freigeschaltet sind. Vorbesteller erhalten zudem exklusive Kleidung im Stil von "Star Wars 8: Die letzten Jedi" für die Charaktere Rey und Kylo Ren. Weitere Meldungen und Videos zu Star Wars Battlefront 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.