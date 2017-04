Star Wars: Battlefront 2 – womöglich ohne Season Pass

Gibt es für Star Wars: Battlefront 2 wieder einen Season Pass? Diese relativ simple Frage stellte die Redaktion des US-Magazins Mashable im Rahmen der Star Wars Celebration dem Creative Director Bernd Diemer. Und der hatte eigentlich eine klare Antwort: "Es gibt keinen Season Pass". Diemer zufolge hätte man diese Entscheidung nach den Erfahrungen mit dem letzten Battlefront getroffen. Es sei einfach keine gute Idee, Zusatzinhalte hinter Bezahlschranken zu packen und damit die Spielerschaft in immer kleinere Gruppen zu spalten - schließlich hätte früher oder später nicht mehr jeder Spieler Zugriff auf alle Karten und Spielmodi. "Ich kann noch nichts zu den Einzelheiten sagen, aber wir planen eine andere Lösung, die euch länger zum Spielen motivieren soll, ohne dabei die Community zu spalten", so Diemer.

Nun zum großen "Aber": Dem Mashable-Artikel zufolge meldete sich kurz nach dem Interview mit Bernd Diemer die EA-Presseabteilung bei der Redaktion und bat darum, nicht von einem definitiven Verzicht auf einen Season Pass zu schreiben - es sei nämlich noch unklar, ob eine derartige Aussage zutreffe. Im Statement heißt es: "Wir können noch keine finalen Pläne für den Live-Betrieb vorstellen - wir möchten aber klarstellen, dass wir das Feedback der Battlefront-Community laut und deutlich vernommen haben."

Das klingt reichlich verwirrend und nach schlechter interner Kommunikation. Möglicherweise ist an beiden EA-Erklärungen etwas dran. Denkbar wäre beispielsweise, dass es zwar einen Season Pass gibt - der aber ähnlich optional ausfällt wie bei For Honor. Im Falle von Ubisofts Multiplayer-Brawler erhalten Season-Pass-Käufer beispielsweise einige Tage Vorabzugang zu neuen Helden, aber keine dauerhaft exklusiven Spielinhalte. So oder so besteht offenbar zumindest die Hoffnung, dass für Battlefront 2 keine Maps oder Modi in kostenpflichtigen DLCs verpackt werden.

