Star Wars Battlefront 2 wurde am vergangenen Freitag feierlich im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando mit einem ersten Trailer enthüllt. Wie bereits der Vorgänger wird auch im zweiten Teil wieder ein Koop-Modus zur Verfügung stehen, der nicht nur offline sondern auch an einem Bildschirm via Splitscreen gespielt werden kann. Wie die Internetseite GameInformer nun in Erfahrung gebracht hat, wird es diese Funktion allerdings nur in der Konsolen-Fassung (PlayStation 4 & Xbox One) von Star Wars Battlefront 2 geben. Spieler am PC müssen auf den Offline-Koop verzichten.

Der nächste Star Wars-Shooter wird unter anderem auch eine Einzelspieler-Kampagne bieten, in der Spieler die Rolle von Pilotin Iden Versio übernehmen, die zur imperalen Spezialeinheit Inferno Squad gehört. Die Handlung ist zeitlich zwischen den Ereignissen von Episode 6 "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und Episode 7 "Das Erwachen der Macht" angelegt. Die Entwicklerteams arbeiten eng mit Lucasfilm zusammen, da die Story zur offiziellen Star Wars-Timeline gehören wird. Weitere Meldungen und Videos zu Star Wars Battlefront 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameInformer