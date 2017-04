Battlefront 2: Livestream zur Ankündgung am 15. April - Termin steht

In Orlando startet heute die diesjährige Star Wars Celebration mit vielen Panels und Ankündigungen rund um das Sci-Fi-Universum. Unter anderem dürfen sich Fans am kommenden Samstag auf einen ersten Trailer zum kommenden Star Wars Battlefront 2 freuen. Das Video selbst dürfte dabei voraussichtlich niemanden überraschen - schließlich ist der Battlefront-2-Trailer längst via Leak verfügbar. Electronic Arts und Dice kündigten für die Premiere von Battlefront 2 im Rahmen der Star Wars Celebration allerdings auch "erste Informationen und Bilder" zum Spiel an - voraussichtlich gibt es also mehr zu sehen als der Trailer-Leak vorwegnahm.

"The Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront 2" - so der klangvolle Name des Panels, das auch via Livestream übertragen wird. Am 15. April 2017 um 20 Uhr deutscher Zeit geht's los. Die Ankündigung könnt ihr euch dann direkt hier anschauen:



Der Stream-Info zufolge beginnt die echte Ankündigung allerdings erst um 20:30 Uhr - ab 20 Uhr läuft entsprechend offenbar zunächst eine Preshow. Interessierte Spieler können sich derweil über die offizielle Webseite bereits ein Goodie für Battlefront 2 sichern. Wir sind gespannt, wie umfangreich die Präsentation ausfällt und analysieren derweil, was der geleakte Teaser-Trailer bereits über das Spiel verrät: