Trekkies müssen nun stark sein, denn Star Trek: Bridge Crew, wird erst in einigen Monaten erscheinen, wie Entwickler Red Storm Entertainment bekanntgab. Das genau Release-Datum für das VR-Spiel im Star Trek-Universum soll demnach am 30. Mai 2017 für Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR erscheinen. Die gute Nachricht: die Brücke der originalen U.S.S. Enterprise (die von Captain James T. Kirk aus Raumschiff Enterprise) findet ihren Weg ins fertige Spiel. Zu dieser Entscheidung sei man bei Red Storm gekommen, nachdem viele Fans sich darüber traurig zeigten, dass dies ursprünglich nicht der Plan war.

"Wir fühlten, dass es wichtig war, einen Teil des klassischen Star Trek in das Game zu integrieren, vor allem während des 50-jährigen Star Trek-Jubiläums", lässt sich David Votypka, Senior Creative Director von Red Storm, zitieren. "Die originale U.S.S. Enterprise ist solch ein ikonischer Teil in diesem Franchise - es ist das Raumschiff, mit dem alles begann. Die Abenteuer, die auf diesem Schiff erlebt wurden, und die Beziehungen sind ein spezieller Teil der Geschichte von Star Trek. So entschieden wir uns dazu, den Spielern eine Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Abenteuer und Geschichten auf diesem klassischen Raumschiff zu schreiben. Wir sind sehr gespannt darauf, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie das erste Mal die originale Brücke der U.S.S. Enterprise betreten und Star Trek: Bridge Crew auf eine ganz neue Art und Weise erfahren."

Im Hauptspiel von Star Trek: Bridge Crew übernehmen vier Spieler in VR die Kontrolle über verschiedene Stationen der U.S.S. Aegis - einem neuen Schiff, das speziell für das Game entworfen wurde. Die originale Enterprise wird für Einzelmissionen im Single- und Multiplayer bereit stehen. Mehr interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu Star Trek: Bridge Crew findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stehts aktualisiert wird.

