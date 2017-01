Star Trek: Fan baut Klingonischen Bird of Prey mit 25.000 Lego-Steinen

Dass man mit Lego außergewöhnliche Kustwerke erschaffen kann, zeigt der deutsche Star-Trek-Fan Kevin J. Walter. Er baute aus 25.000 Lego-Steinen einen Klingonischen Bird of Prey.

Das Raumschiff misst 71 cm in der Länge, ist 42 cm hoch und 86 cm breit. Kevin J. Walter begann, indem er ein 3D-Modell des Schiffs erstellte, welches aus 250.000 virtuellen Legosteinen bestand. Für das finale Kunstwerk brauchte er dann aber nur ein Zehntel der Steine. Dabei nutzte er Steine von verschiedenen Sets, beispielsweise wurden aus der Haustür von Bilbo Beutlins Heim Beutelsend die Kanonen. Insgesamt brauchte er eineinhalb Jahre um das Modell zu vollenden.

Kevin J. Walter erklärt, dass er ein großer Star-Trek-Fan ist und schon als Kind mit Lego Raumschiffe baute, welche an den Bird of Prey erinnerten. Das Design des klingonischen Schiffs hat es ihm einfach angetan. Als nächstes will er ein Projekt beenden, das er vor einiger Zeit begonnen hat. Er will den Turm Barad-dûr aus Der Herr der Ringe zu Ende bauen, welcher aus 150.000 Legosteinen besteht. Kevin J. Walter will das Modell zum 15. Jubiläum des Films Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme in diesem Jahr fertig bekommen.

Quelle: io9