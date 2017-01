Star Trek: Axanar - Geschworenengericht soll über Fanfilm entscheiden

Bereits im Jahr 2015 hatten es der US-amerikanische Filmemacher Alec Peters und sein Team von Axanar Productions geschafft, genügend Unterstützer für ihr Indiegogo-Projekt Star Trek: Axanar zu finden, und ihren ganz persönlichen Fanfilm mit mehr als einer Million US-Dollar finanzieren zu lassen. Doch die Rechteinhaber Paramount und CBS sahen dies offenbar nicht so gern: Ende 2015 verklagten sie die Produzenten und Autor Peters wegen Urheberrechtsverletzung. Seitdem gab es einiges Hin und Her - im Mai 2016 hatte sogar sich Filmemacher J. J. Abrams für den Fanfilm eingesetzt, und verlauten lassen, die Konzerne würden die Klage offiziell fallen lassen. Das haben sie am Ende aber doch nicht: Zu eindeutig ist angesichts des hohen erzielten Betrags auf Indiegogo die Urheberrechtssverletzung aus Sicht Paramounts und CBS'.

Nicht ganz so eindeutig scheint dies allerdings der zuständige Richter eines Gerichts in Los Angeles anzusehen. Der soll laut Polygon zwar eine substanzielle Ähnlichkeit des Axanar-Projekts zu Star Trek anerkannt haben, die Einschätzung der Ähnlichkeit des "gesamten Konzepts und der Stimmung zwischen Axanar und Star Trek" will er aber offenbar trotzdem jemand anderem überlassen. Ein Geschworenengericht soll eine Einschätzung zum Maß der vorliegenden Urheberrechtsverletzung abgeben. Wie Peters in einer Stellungnahme auf der Seite Fan Film Factor schreibt, soll im Fall einer zu großen Ähnlichkeit untersucht werden, ob diese vorsätzlich oder unabsichtlich entstanden sei. Axanar hat angekündigt, bei einer Niederlage Berufung einzulegen.

Beide Parteien hatten in dem Verfahren bereits Rückschläge hinnehmen müssen. So hatte Peters argumentiert, der Film befinde sich noch in einem zu frühen Stadium, als dass Ähnlichkeiten zur Star-Trek-Marke vollends einschätzbar seien. Dieses Argument hatte der Richter zwar abgewiesen - was bislang vorhanden ist, weise bereits genug Ähnlichkeiten auf - eine direkte Einstellung der Produktion hatten Paramount und CBS allerdings trotzdem nicht erwirken können. Am 31. Januar 2017 soll der Fall vor das Geschworenengericht gehen.

Quelle: Polygon