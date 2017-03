Star Trek: Discovery soll im Spätsommer oder Frühherbst starten

Der Weg zur Premiere der neuen Star-Trek-Serie Discovery ist wahrlich lang und steinig. Nachdem das Projekt bereits im vergangenen Jahr unter Verzögerungen und dem Absprung des Showrunners Bryan Fuller zu leiden hatte, und dann im Januar 2017 erneut ins Ungewisse verschoben wurde, gibt es nun ein neues, grobes Premieren-Zeitfenster. Der Präsident des US-Fernsehsenders CBS, Les Moonves, hat im Rahmen der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference nämlich bekannt gegeben, dass Star Trek Discovery voraussichtlich im Spätsommer, spätestens aber im kommenden Frühherbst 2017 starten soll.

Star Trek: Discovery soll zeitlich vor der Originalserie spielen, und unter anderem die Schauspieler Doug Jones, Anthony Rapp und Michelle Yeoh auftreten lassen. Die erste Staffel soll in den USA über CBS All Access und in Deutschland auf Netflix zu sehen sein. Für kommende Informationen und Neuigkeiten zu Star Trek: Discovery, die hoffentlich nicht mit Verzögerungen zu tun haben, haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Deadline via Polygon