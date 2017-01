Noch ist die neue Star-Trek-Serie Discovery nicht einmal in der Produktion, doch scheint in der Umsetzung des TV-Porjekts wahrlich nicht alles rund zu laufen. Schon die vergangenen Monate waren gespickt mit Meldungen um Produktionsverzögerungen, und nachdem der Serienstart bereits von Januar auf Mai 2017 verschoben worden war und Bryan Fuller den Posten als Showrunner verlassen hatte, gibt es nun eine weitere Verschiebung - und zwar ins Ungewisse.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll die Produktion zwar nächste Woche beginnen, ein Sprecher des Senders CBS hat jedoch klare Worte hinsichtlich der Ausstrahlung gefunden: "Wir lieben die Besetzung und die Drehbücher und freuen uns auf die Welt, die von den Produzenten kreiert wurde. Dies ist ein ambitioniertes Projekt; Wenn es das Beste für unsere Show ist, werden wir hinsichtlich des Startdatums flexibel sein. [...] Schon von Beginn an haben wir gesagt, dass es wichtiger ist, es richtig zu machen, statt es schnell zu machen."

Es gibt aber durchaus auch Positives von der Star-Trek-Front zu berichten: Darsteller James Frain soll als Neuzugang zur Besetzung gestoßen sein und wird Gerüchten zufolge den Vater von Spock spielen. Die erste Staffel wird in den USA auf CBS All Access und in Deutschland auf Netflix zu sehen sein. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zu Star Trek: Discovery haltet ihr unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: The Hollywood Reporter via Gamespot