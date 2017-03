Star Trek: Discovery - Jason Isaacs übernimmt Rolle des Kapitäns

Spätestens im Frühherbst 2017 möchte das amerikanische TV-Netzwerk CBS die neue Sci-Fi-Serie Star Trek: Discovery exklusiv auf der VoD-Plattform CBS: All Access veröffentlichen. Nach einigen Monaten der Spekulation wurde nun auch der Schauspieler für die Rolle des Kapitäns "Captain Lorca" gefunden. Die Verantwortlichen der Serie haben sich für Jason Isaacs entschieden, der unter anderem als Lucius Malfoy in der Harry Potter-Reihe bekannt wurde. Zuletzt spielte Isaacs in der Netflix-Serie "The OA" als Antagonist mit.

Der 53-Jährige schließt sich damit einer namhaften Besatzung in Star Trek: Discovery an. Neben Isaacs wird "The Walking Dead"-Star Sonequa Martin-Green als Lt. Commander zu sehen sein. Darüber hinaus gehören James Frain (Gotham), Anthony Rapp, Michelle Yeoh und viele weitere Schauspieler zur Crew der kommenden Sci-Fi-Serie. Mit Mary Wiseman (Baskets) wurde zudem die Rolle von Cadet Tilly besetzt. Die Ereignisse von Star Trek: Discovery spielen rund zehn Jahre vor der Fünf-Jahres-Mission von Captain Kirk aus der Original-Serie. Weitere Meldungen und Videos zu Star Trek: Discovery findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: CBS / Nerdist