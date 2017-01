Das ist Star Citizen: Aktuelles Vorstellungsvideo zur "epischen First Person Experience"

06.01.2017 um 15:15 Uhr Cloud Imperium Games zeigt ein aktualisiertes Vorstellungsvideo zu Star Citizen, in dem aktuelle Spielszenen gezeigt werden. Mastermind Chris Roberts stellt im Video die "epische First Person Experience" vor und betont die 1,6 Millionen Spieler starke Community. Star Citizen sei aber immer noch in der Alpha, was gleichbedeutend damit ist, dass immer noch an der Technologie gearbeitet wird, um das Großprojekt schlussendlich umzusetzen. Man könne jederzeit die bereits veröffentlichten Module ausprobieren (zuletzt kam in Alpha 2.6 das FPS-Modul Star Marine dazu) - nun auf Basis von Amazons Lumberyard-Engine (basierend auf der CryEngine, die nicht mehr als Grundlage verwendet wird).

