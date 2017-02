Star Citizen: Around the Verse-Video-Special zur Musik von Squadron 42

04.02.2017 um 09:15 Uhr In dieser Spezialausgabe von Around the Verse geht es um die Musik von Squadron 42. Komponist Geoff Zanelli hat nicht nur an großen Filmprojekten mitgearbeitet, sondern ist auch ein großer Fan von Wing Commander. Bei Squadron 42 sieht er es als seine Aufgabe, die vorhandene Geschichte zu verwenden, um daraus die Grundlagen der Komposition zu erstellen.

Mehr zu Star Citizen findet ihr auf unserer Themenseite.