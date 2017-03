Star Citizen: Vulkan statt DirectX 12 - Entwickler erklären den Umstieg

Eigentlich hätte Cloud Imperium Games' Weltraum-MMO Star Citizen Microsofts Grafikschnittstelle DirectX 12 nutzen sollen. Doch wie Grafikentwickler Alistair Brown im offiziellen Forum des Spiels ankündigte, steigt man nun auf die Konkurrenz Vulkan der Khronos Group um.

Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Während nur diejenigen alle Grafikfeatures von DirectX 12 hätten genießen können, die das Betriebssystem Windows 10 nutzen, steht Vulkan auch auf älteren OS-Versionen zur Verfügung. Und das, ohne auf Grafikfeatures von DirectX 12 verzichten zu müssen. Das heißt, auch Spieler, die Windows 7, 8 oder Linux nutzen, kommen durch Vulkan in den vollen grafischen Genuss von Star Citizen. Es ist nun auch denkbar, dass Cloud Imperium Games den Support für DirectX 11 einstellen wird. Doch Vulkan läuft auf Grafikkarten ab AMDs Radeon 7000er-Generation sowie Nvidias Kepler-GPUs in Form der Geforce GTX 600er-Grafikkarten, wodurch sich also nichts an den Systemvoraussetzungen des Spiels ändert.

Momentan steht noch nicht fest, wann die Entwickler den Vulkan-Support in Star Citizen integrieren. Dies ist nach dem Wechsel von der Cryengine auf die Lumberyard-Engine Ende des vergangenen Jahres schon die zweite größere Umstellung im Bereich Grafik für das Weltraum-MMO. Am 23. März wird aber erst einmal ein neues Update für die Alpha-Version erscheinen, welche das Mega-Map-Feature mit sich bringt, durch welches nahtlose Wechsel zwischen dem Flug- und Shooter-Modus von Star Citizen möglich werden.

