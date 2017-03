Star Citizen: Holt euch den Sabre-Jäger kostenlos für das Free-Flight-Wochenende

Bis Dienstag, den 14. März findet ein Free-Flight-Wochenende in Star Citizen statt. Das bedeutet, dass ihr euch die aktuelle Alpha-Version kostenlos herunterladen und die verfügbaren Module bis zum Dienstag gratis spielen könnt. Dabei erhaltet ihr dieses Mal sogar die Möglichkeit, den Sabre-Jäger zu fliegen. Diesen schaltet ihr euch mit dem Code "PAXEAST2017" frei und lenkt ihn dann durch das All. Gefällt euch das Spiel schon in der frühen Version, dann könnt ihr es euch kaufen und erhaltet so dauerhaften Zugang zur Alpha sowie allen kommenden Erweiterungen.

Außerdem hat das Entwicklerteam ein neues Around-the-Verse-Video veröffentlicht. In diesem wird zum einen über die Ökonomie im Spiel gesprochen und zum anderen werden auch die Waffen vorgestellt, welche ihr im Modul Star Marine nutzen dürft. Anhand einer sogenannten "Flow Chart" seht ihr, wie die Ökonomie in Star Citizen funktioniert. Beispielsweise baut ihr Gas aus einem Gasfeld ab, raffiniert es in einer Gasraffinerie und schafft es in eine Fabrik. Von dort aus wird der Rohstoff an eine spezielle Item-Fabrik geliefert, wo er für die Produktion von Gegenständen verwendet wird, die dann in einer Stadt zum Kauf angeboten werden.

Zudem erfahrt ihr mehr über die Entwicklung der Waffen für Star Marine, die sich alle anders anfühlen und auch anhören sollen, wofür auch einige Recherche in der echten Welt notwendig ist. Schaut euch das mehr als 30-minütige Around-the-Verse-Video zu Star Citizen einfach an, um mehr zu erfahren.

Quelle: MassivelyOP