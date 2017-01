Star Citizen: KI soll glaubwürdig sein und wirklich klug agieren

Im vergangen Jahr konnte die Demo zu Squadron 42, dem Einzelspieler-Part des Weltraum-MMOs Star Citizen, nicht gezeigt werden, weil die KI noch nicht fertig war und merkwürdige Ergebnisse im Zusammenspiel mit den Animationen erzeugte.

Die Entwickler Tony Zurovec und Francesco Roccucci erklären dies in einem neuen "Around the Verse"-Video genauer. Die KI muss auf die Umgebung reagieren und verstehen, wo sie sich befindet, sowie entsprechende Aktionen durchführen. NPCs sollen sich in Kämpfen gegenseitig beschützen und Deckung ausnutzen. Doch selbst bei einfachen Animationen spielt KI eine wichtige Rolle. Denn es würde einfach einen schlechten Eindruck hinterlassen, wenn beispielsweise ein NPC in die falsche Richtung schaut. Und aus diesem Grund konnte man die Demo zu Squadron 42 nicht zeigen, denn der erste Eindruck, den Spieler davon haben, soll ein positiver sein.

Da die Basis-KI nun kurz vor der Fertigstellung steht, können auch die Quest-Designer damit starten, Missionen zu entwerfen, was dank der KI nun deutlich flotter passieren soll. Die KI wird zudem zu dynamischen Missionen führen, welche nicht immer gleich ablaufen und so Abwechslung mit sich bringen. Müsst ihr beispielsweise einen Piloten in Not retten, so befindet er sich in jeder Mission in unterschiedlichen Notsituationen.

Die KI spielt auch bei der Zusammenstellung eurer Crew eine wichtige Rolle. Denn es wird NPCs geben, die besser oder auch schlechter für bestimmte Jobs auf eurem Schiff geeignet sind. Für bessere Crewmitglieder müsst ihr dann auch entsprechend mehr Geld bezahlen. Oder ihr heuert Mitspieler für eure Crew an. Wie NPCs auf euch reagieren, hängt zum einen davon ab, wie ihr mit ihnen umgeht und welchen Ruf eure Gilde hat. Hinzu kommt, dass ihr an eurem Ruf arbeiten müsst. Seid ihr als zuverlässiger Transporteur bekannt, dann solltet ihr eure Arbeit nicht schleifen lassen, denn darunter leidet sonst eure Ruf.

Das gesamte, über 45 Minuten lange Video, enthält noch einige weitere Informationen zum Weltraum-MMO Star Citizen.

Quelle: Star Citizen / Youtube