Der Verkauf von virtuellen Raumschiffen - sogar jenen, die noch in der Konzeptphase stecken - bringt dem Entwicklerstudio Cloud Imperium Games viel Geld ein, welches in die Entwicklung des Weltraum-MMOs Star Citizen fließt.

Daher sind Sales neuer Schiffe immer wieder angesagt und kommen in der Regel auch bei den Fans gut an. Nur dieses mal nicht so wirklich. Der Sale des neuen Schiffs Anvil Hurricane startete vor dem vergangenen Wochenende und Spieler kritisieren auf Reddit, dass die Entwickler die Zeit hatten, diese Aktion zu starten, nicht aber dafür, endlich den neuen Entwicklungsplan für das Spiel zu posten. Mit den Entwicklungsplänen will das Studio zeigen, woran aktuell für Star Citizen gearbeitet wird und was als nächstes ansteht. So sollen die Fans einen besseren Einblick in die Arbeiten des Teams bekommen. Derzeit finden hitzige Diskussionen auf Reddit zu diesem Thema statt.

Außerdem wurde ein neues Around-the-Verse-Video veröffentlicht, in welchem das Team die aktuelle Entwicklung von Star Citizen und Systeme vorstellt, an denen gearbeitet wird. Hierbei ist besonders die neue Kommunikationsplattform Spectrum hervorzuheben. Spectrum wird es den Fans von Star Citizen ermöglichen, sowohl vom Spiel heraus als auch außerhalb des Spiels miteinander zu kommunizieren. Spectrum vereint ein Chat- und ein Forensystem und wird momentan von Grund auf neu entwickelt. Ein weiteres Thema stellen die Organisationen im Spiel dar, welche so eine Art Clans darstellen. Bereits jetzt ist es Spielern möglich, Organisationen zu verwalten und das Spectrum-System soll den Spielern noch mehr Möglichkeiten bieten, die Organisationen zu verwalten und auszubauen.

Nach wie vor steht kein Releasetermin für Star Citizen fest.

Quelle: MassivelyOP