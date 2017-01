Star Citizen: Neuer Produktionsplan zeigt Mega Map und Spectator Modus

Mit dem Produktionsplan will Chris Roberts Entwicklerstudio Cloud Imperium Games den Fans einen besseren Einblick in die Produktion des Weltraum-MMOs Star Citizen geben. Der Plan, der stetig aktualisiert wird, zeigt, woran das Team gerade arbeitet, was bereits abgeschlossen wurde und wann welches neue Feature in Angriff genommen wird.

Aus dem neuen Plan geht nun hervor, dass der geplante Alpha-Patch 2.6.1 derzeit für den 16. Februar geplant ist. Chris Roberts erklärt in einem Newsletter an die Fans, dass dieses Update ein Ranglistensystem und eine Stabilisierungen sowie Balancing-Anpassungen mit sich bringen wird. Zudem erhält Star Marine einen Spectator-Modus und es wird die Geschwindigkeit von Projektilen angepasst.

Nach Patch 2.6.1 ist ein weiteres Update geplant. 2.6.2 wird das Mega-Map-Feature mit sich bringen. Über dieses könnt ihr such nahtlos verschiedenen Multiplayer-Matches anschließen oder in einem Single-Player-Modus spielen, ohne jedes Mal das Level neu laden zu müssen. Zudem werden regionale Game-Server eingeführt. Damit hofft man, die europäischen Spieler zufrieden stellen zu können, die derzeit mit Pings von 200+ zu kämpfen haben.

Sobald das Team festgelegt hat, was man in Update 3.0 integrieren will, wird es dazu entsprechende Informationen geben. Mit einem Release von Alpha 3.0 ist aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu rechnen. Die Entwicklung von Star Citizen schreitet also stetig voran, es ist aber trotzdem noch ein weiter Weg zu gehen.

