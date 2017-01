Star Citizen: Wie soll mit Cheatern umgegangen werden?

Kaum wurde das Star-Marine-Modul mit der Alpha Version 2.6 für das Weltraum-MMO Star Citizen veröffentlicht und damit Multiplayer-Shooter-Gefechte eingeführt, schon häufen sich die Meldungen über Spieler, welche Aimbots, Wallhacks und andere Cheats nutzen, um sich einen unfairen Vorteil gegen die anderen Spieler zu verschaffen.

Cheater sind für Onlinespiele ein großes Problem und nun stellt sich natürlich die Frage, wie mit diesen vorgegangen werden soll. Daher startete die Community eine Umfrage. Diese fragt, ob Spieler, denen Cheaten vorgeworfen wird, vor einen Rat geführt werden sollen, der über deren weiteres Schicksal entscheidet. Oder sollte gleich gegen Cheater vorgegangen werden, weil diese sowieso direkt zu erkennen sind? Eine weitere Möglichkeit wäre, erst einmal gar nichts zu unternehmen und zu warten, bis die Anti-Cheat-Tools von Cloud Imperium integriert werden.

Laut der Umfrage sprachen sich 43,55% der Spieler dafür aus, Cheater in Star Citizen vor einen Rat zu bringen, 40,57 % ist der Meinung, das gar nichts unternommen werden sollte und 15,89% sind dafür, direkt gegen Cheater vorzugehen. Was nun aber passiert, steht noch nicht fest. Immerhin handelt es sich bisher auch nur um eine Alpha. Ist es wirklich nötig, schon in einer so frühen Version einzugreifen? Immerhin gibt es noch kein persistentes Spieluniversum und es wird kein großer Schaden angerichtet. Andererseits, sollten Cheater wirklich einfach so davon kommen? Hier muss Cloud Imperium eine Entscheidung treffen.

Quelle: Forum von Star Citizen