Die Solo-Komponente der Weltraum-Simulation Star Citizen, Squadron 42, soll noch 2017 erscheinen. Diesen geplanten Releasetermin hat Chef-Entwickler Chris Roberts jetzt noch einmal bestätigt. Im Interview mit den Kollegen von Gamestar sagte, dass die Einzelspieler-Kampagne dieses Jahr erscheinen solle, wenn es nach ihm geht, aber definitiv nicht zu Beginn des Jahres. Das deckt sich mit vorherigen Aussagen des Studios Cloud Imperium Games. Zuvor hatte Chris Roberts auch bereits gegenüber dem Spiegel von einem 2017-Release gesprochen. Für Squadron 42 sind mehrere Episoden geplant, für 2017 ist der erste von mindestens drei Teilen geplant. Laut Chris Roberts sind weitere Folgen aber nicht ausgeschlossen.

2017 soll ohnehin ein wichtiges Jahr für Star Citizen werden, unter anderem ist die Veröffentlichung von Alpha 3.0 geplant. Die soll einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem funktionierenden Online-Universum mit abwechslungsreichen Aufgaben für tausende Spieler darstellen, unter anderem sind dann die prozedural generierten Planetenoberflächen für Piloten zugänglich. Kürzlich stieg Cloud Imperium Games zu diesem Zweck auf die Lumberyard Engine um. Wie sich Star Citizen in Alpha 2.5 gespielt hat, lest ihr in unserem letzten Early-Access-Besuch. Außerdem haben wir für euch ins Ego-Shooter-Modul Star Citizen reingespielt:

Quelle: Gamestar