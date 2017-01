Star Citizen: Neues Video zeigt zahlreiche Community-Highlights

Von Cloud Imperium Games (CIG) gibt es heute ein neues Video zu Star Citizen. Allerdings stammt das enthaltene Bildmaterial nicht etwa von den Machern der äußerst ambitionierten Weltraumsimulation selbst. Die in den etwa zwei Minuten Laufzeit zu sehenden Screenshots und Videosequenzen wurde von der Community mit Hilfe des neuen Director Mode aufgezeichnet. Dieser ist Bestandteil der aktuellen Alphaversion 2.6 und bietet unter anderem eine frei bewegliche Kamera, vergleichbar Nvidia Ansel.

Der erwähnte Director Mode ist natürlich nicht die einzige Neuerung in Star Citizen - Alpha 2.6. Highlight war sicherlich die Einführung des Ego-Shooter-Modus namens Star Marine. Daneben wurden weitere Raumschiffe ergänzt, darunter auch die gigantischen Capital Ships Idris, Javelin und Carrier Bengal. Außerdem hat CIG) weitere Optimierungen am Flugsystem vorgenommen. Von der Fertigstellung ist Star Citizen aber nach wie vor noch sehr weit entfernt. Als nächstes steht die Alpha 3.0 auf dem Programm. Einen finalen Release-Termin gibt es nicht. Immerhin soll in diesem Jahr die erste Episode des Singleplayer-Parts Squadron 42 erscheinen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Star Citizen.