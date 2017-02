Star Citizen: Neuer Trailer zeigt die MISC Prospector und fantastische Lichteffekte

Chris Roberts' vielversprechendes Weltraum-Spiel Star Citizen befindet sich aktuell noch in Entwicklung. Über die Hälfte aller Crowdfunding-Stretchgoals wurden vor wenigen Wochen entweder erreicht oder sind noch in Arbeit (wir berichteten). Auch das Singleplayer-Modul Squadron 42 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Nun hat Cloud Imperium Games (CIG) einen neuen Trailer veröffentlicht, der die MISC Prospector in den Vordergrund rückt und im Detail vorstellt. Das Schiff ist besonders für den Rohstoffabbau im Star-Citizen-Universum geeignet.

In dem Trailer werden neben dem Schiff und einem Ausblick auf das Innere auch die beeindruckenden Lichteffekte der Engine vorgeführt. So sieht man, wie Materialien mithilfe von Shadern, die auf physikalisch korrekten Berechnungen basieren, auf verschiedene Lichtquellen und -arten reagieren. Weitere ausführliche Infos zur MISC Prospector findet ihr auf der offiziellen Seite von Star Citizen, wenn ihr unserem Link folgt. Mehr interessante Infos, News, Videos und Screenshots zu Star Citizen halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite für euch bereit, die stets erweitert wird. Wie euch das Raumschiff gefällt und was ihr über die Lichteffekte von Star Citizen denkt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb der Zeilen schreiben.