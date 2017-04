Star Citizen: ​Neue Videos und Screenshots zeigen Update 3.0 und mehr

Das Entwicklerteam von Cloud Imperium Games arbeitet derzeit fleißig an Update 3.0 für die Weltraum-Simulation Star Citizen. Nun hat das Studio um Chefentwickler Chris Roberts neue Screenshots sowie zwei Videos zu den kommenden Inhalten des Spiels veröffentlicht. Unter anderem erhalten Spieler einen Einblick in die planetaren Technologien, die mit Update 3.0 in Star Citizen eingeführt werden. Der große Inhalts-Patch ist derzeit für den 29. Juni 2017 geplant. Diese Information geht aus den Plänen von Cloud Imperium Games hervor. Zur zeitlichen Planung von Update 3.0 wurde zudem ein neues und ausführliches Video veröffentlicht.



Zusätzlich hat das Team eine weitere Episode der Video-Reihe "Around the Verse" hochgeladen. Die neueste Ausgabe fokussiert sich auf die Spielklasse Javelin und gibt einen Ausblick auf den sogenannten Javelin Destroyer, der mit Update 3.0 in die Weltraum-Simulation gebracht wird. Im Video am Ende der Meldung könnt Ihr euch das neue Raumschiff einmal anschauen und erhaltet außerdem weitere Details zur Entwicklung des Javelin Destroyer. Weitere Informationen und Videos zu Star Citizen findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers