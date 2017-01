In Star Citizen wird man auf Planeten abstürzen können. Nach einem Crash soll es "wie in einem Survival-Game" zugehen, so Chris Roberts im Interview mit dem Magazin Gamestar. Der Chef von Entwickler Cloud Imperium Games führt aus: "Du musst einen Tag in dem dortigen Ökosystem überleben, bevor jemand dein Signal empfängt und dich rettet. Die Menge an zusätzlichem Gameplay durch die Planeten ist großartig."

Darüber hinaus schwärmte Roberts im Gamestar-Interview von der großen Interaktivität, die Star Citizen bieten soll. Statt einem statischen Universum will Cloud Imperium Games Veränderung und Flexibilität groß schreiben: "Die Aktionen der Spieler sollen das Universum formen. Es soll kein statischer Ort ist, der sich nicht verändert. Wenn Spieler etwas tun oder Organisationen sich gegenseitig bekämpfen, dann sehen wir das und reagieren darauf." Der Vergleiche zu Eve Online drängt sich hierbei auf; das Weltraum-MMOG ist der Genre-Primus in Sachen spielerische Freiheit.

Für Star Citizen plant Chris Roberts das Einsetzen von Gamemasters, also Spielern mit besonderen Befugnissen, die derartige Ereignisse und Events begleiten sollen. "Wir wollen im Spiel Nachrichtensendungen über aktuelle Ereignisse erstellen, sogar mit Live Motion Capturing. Dadurch soll das Gefühl entstehen, die Dinge um einen herum geschehen wirklich. Darauf arbeiten wir langfristig hin und das ist mein ultimativer Traum, wie das Spiel am Ende sein soll." Als Beispiel nennt die Gamestar Wettrennen mit den schnellsten Raumjägern der Galaxis.

Viele Spieler fragen sich freilich, ob all diese ambitionierten Pläne für Star Citizen jemals umgesetzt werden können - zurzeit schreiten die Arbeiten an rund 60 % der Strechtgoals voran. Allerdings haben Chris Roberts und die seinen auch jede Menge Ideen für ihr Spiel, von Strafen für unsoziale Spieler bis hin zu einem Spectator-Modus. Und dann wäre da ja auch noch Squadron 42, dessen Release 2017 geplant ist - die Solo-Kampagne im Wing Commander-Stil soll in drei Teilen erscheinen.

