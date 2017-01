Star Citizen: Chris Roberts und Co. beantworten Fragen zum PTU

In einer neuen Folge von Subscriber's Town Hall beantworten Chris Roberts, Todd Papy und Tony Zurovec von Cloud Imperium Games von der Community eingebrachte Fragen zu Star Citizen. Moderiert wird die Runde von Chris' Bruder Erin Roberts. Thema ist das sogenannte Persistent Universe. Das PTU könnte als vielleicht wichtigster Bestandteil von Star Citizen bezeichnet werden, bildet es doch gewissermaßen das Rückgrat für den MMO-Part. Das Video hat eine Dauer von über einer halben Stunde und ist direkt unterhalb dieser Zeilen zu finden.

Stand Anfang 2017 befindet sich Star Citizen nach wie vor im Alpha-Stadium, ist also wohl noch sehr weit von der Fertigstellung entfernt. Das angesprochene PTU existiert lediglich in einer vergleichsweise winzigen Baby-Version. Einen auch nur ungefähren Release-Termin gibt es nicht. Das hält die Backer aber nicht davon ab, unverändert Geld in das Crowdfunding-Phänomen zu pumpen. Inzwischen steht ein Entwicklungsbudget von über 140 Millionen Dollar für Star Citizen bereit. Immerhin soll in diesem Jahr aber der Singleplayer-Ableger Squadron 42 abheben. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Star Citizen.