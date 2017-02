Star Citizen: Alpha 2.6.1 ist live, Patchnotizen veröffentlicht

Wie Cloud Imperium Games (CIG) auf der offiziellen Seite des Weltraum-Spiels von Chris Roberts bekannt gibt, ist die Star Citizen Alpha 2.6.1 live. Der Patch ist laut den dortigen Angaben primär dem Bugfixing der Star Marine-, Arena Commander- und Crusader-Module gewidmet, bringt aber auch zahlreiche "Quality of Life"-Verbesserungen mit. Darüber hinaus gibt es Updates für den Beobachter-Modus, neue Implementationen des Netzwerk-Codes, eine brandneue Version der Super Hornet und die erste Implementierung des Multi-Region-Server-Supports.

Der Launcher sollte nach dem erfolgreichen Update Version 2.6.1.-506099 anzeigen. Der Hersteller empfiehlt, den USER-Ordner nach dem Update zu löschen. Ganz besonders wird dieses Vorgehen empfohlen, wenn das Spiel nach dem Starten Probleme mit der Charakterdarstellung oder beim Laden zeigt. Den USER-Ordner findet ihr unter folgendem Dateipfad: C:\Program Files\Cloud Imperium Games\StarCitizen\Public. Besitzer von Nvidia-Grafikkarten sollten bei auftretenden Problemen eine Neuinstallation der Treiber mit Versionsnummer 378.66 vornehmen.

Natürlich wurden im gleichen Zug auch die offiziellen Patchnotizen veröffentlicht, die jedoch so umfangreich sind, dass wir sie hier nicht komplett listen. Es folgen einige Highlights der Star Citizen Alpha 2.6.1, die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels, wenn ihr unserem Link folgt.

Highlights der Star Citizen Alpha 2.6.1



• Änderungen an der Balance von Arena Commander

• Änderungen an der Balance von Star Marine

• Ingame-Leaderboards für Arena Commander und Star Marine wurden implementiert

• Änderungen am Spectator Modus und Kamera

• Spectator Modus kann nun von privaten Lobbys aus betreten werden, indem man ein Match mit "Join as Spactator" betritt

• Änderungen an Schiffen

• Umfassendes visuelles Update für die Super Hornet (Animationen, Schadensstatus und mehr)

• Allgemeine grafische Performance bei verschiedenen Schiffen verbessert

• Einführung von Multi-Region-Servern (USA, Europa und Australien)

• Neues Mega Map System

• Zahlreiche Updates und Bugfixes

Weitere Infos, News, Screenshots und Videos zu Star Citizen findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets aktualisiert wird. Was ihr von den Änderungen und Neuerungen der Alpha 2.6.1 haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!