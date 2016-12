Alpha 2.6 für Star Citizen ist da! Pünktlich zu Weihnachten geben Chris Roberts und sein Team bei Cloud Imperium Games die neue Alpha-Fassung für alle Backer frei. Eine der größten Ergänzungen ist natürlich die Einführung des Shooter-Moduls Star Marine - das kommt zum Start mit zwei Karten und zwei Spielmodi: Elimination ist ein "jeder gegen jeden"-Gefecht, und in Last Stand kabbeln sich die beiden Teams um Schlüsselpunkte, die gehalten werden müssen, um das Punktekonto der eigenen Mannschaft zu füllen.

Neben dem Shooter-Modul gibt's aber natürlich noch weitere Ergänzungen. Weitere Schiffe, wie Drake Caterpillar, kommen ins Spiel - und grundsätzliche Anpassungen am Flugsystem sollen unter anderem dafür sorgen, dass sich Kämpfe besser und ausgewogener anfühlen. Zu den vollständigen, und extrem umfangreichen, Patch Notes zu Star Citizen Alpha 2.6 gelangt ihr über den Link.

Star Citizen: Jetzt mit Lumberyard

Während der Release von Alpha 2.6 längst erwartet wurde, kommt eine zweite Ankündigung sehr überraschend. Star Citizen setzt auf eine "neue" Engine. Im wöchentlichen Newsletter und via Pressemitteilung heißt es, dass für Star Citizen und Squadron 42 jetzt Amazons Lumberyard-Engine zum Einsatz kommt. Spieler müssen dabei allerdings keine komplette Neuentwicklung befürchten - Lumberyard basiert auf der CryEngine. Das Team hinter Star Citizen fängt hier also keineswegs von vorne an.

"Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr mit Amazon zusammen, da wir auf der Suche nach Partnern für die Zukunft von Star Citizen und Squadron 42 waren [...] da wir die gleiche technische Vision verfolgen, war der Umstieg auf Lumberyard sehr leicht und problemlos. Tatsächlich nutzt Star Marine in Alpha 2.6 bereits Lumberyard", so Chris Roberts.

Das bedeutet ebenfalls, das für Star Citizen die Cloud- und Server-Dienste von Amazon Web Services (AWS) zum Einsatz kommen. In der Pressemitteilung wird auch die leichte Integration von Twitch-Streaming lobend erwähnen - entsprechend ist davon auszugehen, dass sich aus Star Citizen heraus über die Plattform streamen lässt.