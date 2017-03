10 Jahre Stalker: Shadow of Chernobyl - Replay und Retro-Test zum Endzeit-Knüller

"Was Entwickler GSC da auf den Bildschirm bannt, ist wunderschön, furchterregend und spannend zugleich - eine Mischung aus Horror, Action und Rollenspiel, verwoben zu einem großartigen Abenteuer in einer erschreckend realistisch wirkenden Welt."

Stalker: Shadow of Chernobyl fesselte 2007 so sehr an den Bildschirm, dass Robert Horn für seinen Test in der PC Games eine Wertung von sagenhaften 90 Prozent zückte. Zehn Jahre ist es inzwischen her, als wir das erste Mal die beklemmende Sperrzone erkundeten, die nach einer weiteren Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl eingerichtet wurde. In diesen Tagen feiert Stalker: Shadow of Chernobyl also einen runden Geburtstag. Happy Birthday!

Stalker: Shadow of Chernobyl im Replay

Anlass genug, um in den Ego-Shooter-Klassiker noch einmal reinzuspielen. Simon Fistrich und Oliver Nitzsche spielen im Replay und erzählen einige Anekdoten zum Spiel, das rund sechs Jahre in Entwicklung war. Stalker: Shadow of Chernobyl wurde bereits 2001 angekündigt, erblickte jedoch erst 2007 das Licht der Spielewelt. Der Ego-Shooter mit Rollenspielelementen zählte zu den meisterwarteten Spielen überhaupt. Warum das so war und was an Stalker so faszinierte, erfahrt ihr im Video.



Retro-Test: "Ein Spiel zum Niederknien"

Gelobt wurde das Werk von GSC Game World vor allem für eine unglaublich lebendige Spielwelt, packende Gefechte und eine gelungene künstliche Intelligenz (wenn auch mit kleinen Aussetzern). "Mein erster Entschluss nach dem Durchspielen: Das mach ich gleich noch mal! Und diesmal ganz anders! Sieben verschiedene Enden zu sehen ist natürlich nur eine der Herausforderungen. Denn auch nach vielen Tagen in der verseuchten Zone habe ich längst noch nicht alles gesehen. Es gibt so viel zu entdecken. So viele Dinge, die nicht mal spielentscheidend sind, aber ich mache sie trotzdem, weil das Spiel mich lässt", schwärmte Robert Horn in seinem Test zu Stalker: Shadow of Chernobyl (hier zum Nachlesen) in der PC Games. Das Test-Video aus der PCG-Ausgabe 05/2007 halten wir nachfolgend für euch bereit.



Auf den Geschmack gekommen? Stalker: Shadow of Chernobyl gibt's bei Steam für 15,99 Euro als Download. Das Bundle, bestehend aus Shadow of Chernobyl und den beiden Episoden Clear Sky (2008) sowie Call of Pripyat (2009) , kostet aktuell 33,99 Euro.

Tipp: Mit diesen Mods holt ihr mehr aus Stalker: Shadow of Chernobyl heraus!