Final Fantasy: Square Enix feiert das 30-jährige Jubiläum der RPG-Serie

Final Fantasy wird 30 Jahre alt. Das feiert Square Enix ein ganzes Jahr lang und startete am heutigen Dienstag, den 31. Januar mit einer Eröffnungszeremonie und einem Live-Stream über Twitch, in welchem einige der Spiele aus der Final-Fantasy-Saga gespielt werden.

Zur Eröffnungszeremonie traten Ehrengäste wie Shinji Hashimoto (Square Enix Executive Officer, Final Fantasy Brand Manager) auf und verrieten einige Details zu den kommenden Spielen.

So wurde ein neues Artwork zum Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht, welches den Helden Cloud zeigt. Am 11. Juli 2017 wird Final Fantasy 12: The Zodiac Age für Playstation 4 erscheinen. Das Spiel erhält eine überarbeitete Grafik und einen verbesserten Sound sowie zum ersten Mal auch außerhalb von Japan ein Job-System.

Gezeigt wurde auch der DLC "Episode Gladiolus" für Final Fantasy 15. In diesem DLC verkörpert ihr Gladiolus, der sonst nur ein NPC ist. Zudem tritt der Charakter Gilgamesch auf. Episode Gladiolus wird am 28. März erscheinen. Am 21. Februar erscheinen außerdem der Gratis-Booser-Pack und der Booster-Pack+ mit neuen Items, darunter eine Unverwundbarkeitsrüstung und das "Magitek-Exoskelett".

Bis zum 2. Februar können Spieler des Mobile Games Final Fantasy Brave Exvius "Dangerous Ariana" erhalten, einen von der Künstlerin Ariana Grande inspirierten und speziell für das Spiel entworfenen Charakter. Und das Mobile Game Mobius Final Fantasy wird am 6. Februar über Steam für PC veröffentlicht. Am 7. Februar wird im Spiel zudem ein zeitlich begrenztes Final-Fantasy-7-Remake-Event stattfinden.