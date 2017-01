Fantastische Nachrichten für alle Superhelden-Fans! Publisher Square Enix und Marvel haben heute eine langjährige Partnerschaft angekündigt und werden gemeinsam in den kommenden Jahren eine Reihe von neuen Spielen veröffentlichen. Mit einem Teaser wurde zudem bereits das erste Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Umsetzung der "The Avengers"-Reihe, die sich bei den Studios Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider) und Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided) in Entwicklung befindet. Der Release ist derzeit für das Jahr 2018 geplant.



In der offiziellen Video-Beschreibung heißt es: "Das The Avengers-Projekt wird für Spieler weltweit entwickelt und wird mit allen Charakteren, Umgebungen und den ikonischen Momenten, die alle langjährigen Fans des Franchise begeistert, vollgepackt sein. Mit einer vollständig neuen Geschichte wird ein neues Universum eingeführt, in dem Gamer für viele Jahre spielen werden. Weitere Details zum The Avengers-Projekt und anderen Spielen werden im Jahr 2018 angekündigt." Der Beschreibung zufolge könnte es sich dabei um ein neues "Marvel Gaming Universe" handeln, das ähnlich wie das "Marvel Cinematic Universe" in Zukunft zum Portfolio von Marvel gehören wird. Passend zum Release des Spiels wird im Jahr 2018 auch der nächste Teil der Avengers-Reihe "Infinity War" in den Kinos starten.

Quelle: GameSpot