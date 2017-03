Square Enix: Paket mit Spiele-Überraschungen für 12 Euro

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Square Enix im hauseigenen Online-Shop Überraschungspakete mit unterschiedlichen Spielen aus dem Sortiment des Publishers. Nun steht mit der "Spring Surprise Box" das nächste Angebot in den Startlöchern. Noch bis zum 27. März 2017 um 18 Uhr können Spieler das Paket mit insgesamt vier Titeln für einen Preis von 11,99 Euro erwerben. Neben dem Open-World-Abenteuer Just Cause 3 befinden sich noch drei Überraschungen in der Box. Um welche Spiele es sich dabei handelt, wird erst nach dem Ablauf des Angebots bekannt gegeben. Die entsprechenden Codes für Steam werden am 28. März 2017 verschickt.

Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Square Enix die sogenannte "Easter Surprise Box" mit den Titeln Final Fantasy 8, Final Fantasy 13-2, Quantum Conundrum, Sleeping Dogs: Definitive Edition und Deus Ex: Human Revolution Director's Cut. Das letzte Paket stand zu Weihnachten zur Verfügung. In der "Holiday Surprise Box" steckten Lightning Returns: Final Fantasy 13, Goetia, Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2, Hitman: Intro Pack, Hitman GO: Definitive Edition und Tomb Raider Underworld.

