Square Enix hat heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, gemeinsam mit dem neugegründeten Entwicklerteam von Studio Istolia an einem neuen Rollenspiel-Projekt mit dem Namen "Project Prelude Rune" zu arbeiten. Tales of-Produzent Hideo Baba wird als Direktor an der neuen Marke beteiligt sein. Square Enix beschreibt das Genre der kommenden IP als "Animetic RPG" und möchte mit Hideo Baba eine tiefgründige und emotionale Geschichte erzählen.

Bei Studio Istolia handelt es sich um ein vollständig neues Team aus Entwicklern, die kürzlich dem Unternehmen beigetreten sind. Das Studio soll sich speziell um die Entwicklung neuer Marken kümmern. Zu "Project Prelude Rune" wurden zudem bereits drei Konzept-Bilder veröffentlicht. Unter anderem gibt es dabei eine Landschaftsaufnahme, eine Kampfszene sowie einen Drachen mit einem weiblichen Charakter zu sehen. Darüber hinaus hat das Team das Maskottchen des Entwicklerstudios enthüllt - ein kleiner, blauer Drache mit einem Emblem auf dem Kopf. Die Konzept-Zeichnungen sowie das Maskottchen findet Ihr in unserer Bildergalerie. Wann und für welche Plattformen "Project Prelude Rune" veröffentlicht werden soll, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: DualShockers