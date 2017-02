Final Fantasy: Geburtstags-Sale im Online-Store von Square Enix

Final Fantasy feiert in diesem Jahr bereits ihren 30. Geburtstag. Der Reihenerstling war im Dezember 1987 in Japan auf den Markt gekommen. Anlässlich des Jubiläums hat Hersteller Square Enix natürlich diverse Feierlichkeiten geplant. So findet im hauseigenen Online-Store ab sofort der Final Fantasy 30th Anniversary Sale statt. In den kommenden Tage, eine genaue Dauer wird nicht angegeben, sind dort alle für den PC erhältlichen Teile der Final-Fantasy-Reihe reduziert. Die Spiele werden in der überwiegenden Mehrzahl mit Steam-Keys ausgeliefert.

Das sind die Angebote aus dem Final Fantasy 30th Anniversary Sale:

Final Fantasy 3 (für 6,49 Euro)

FF 4 (7,24 Euro)

FF 4: The After Years (7,24 Euro)

FF 5 (7,24 Euro)

FF 6 (7,24 Euro)

FF 7 (6,49 Euro)

FF 8 (6,49 Euro)

FF9 (10,49 Euro)

FF 10 / 10-2 HD Remaster (12,49 Euro)

FF 11: Ultimate Collection - Seekers Edition (14,99 Euro)

FF Type-0 HD (12,49 Euro)

FF 13 (6,49 Euro)

FF 13-2 (7,99 Euro)

Lightning Returns: FF 13 (7,99 Euro)

FF 14: Online (12,49 Euro)

FF 14: A Realm Reborn (4,99 Euro)

FF 14: A Realm Reborn - Collector's Edition (19,99 Euro)

FF 14: Heavensward (7,49 Euro)

FF 14: Heavensward - Collector's Edition für 22,49 Euro.



