Nasty Man: Moderator Jimmy Kimmel präsentiert eigenen "Split 2" Trailer

26.01.2017 um 14:23 Uhr Hoppla! Heute erst startet der Mysterythriller á la M. Night Shyamalan "Split" in den deutschen Kinos - da präsentiert Jimmy Kimmel in seiner TV-Show schon einen Trailer zur Fortsetzung? Shyalaman hatte zwar schon einen weiteren Film angekündigt, aber ob Donald Trump in diesem vorkommt, ist wohl fraglich. Ein Blick in den amüsanten Fake-Trailer lohnt sich aber auf jeden Fall. ;)