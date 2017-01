Splatoon: ​Porno-DVD überrascht Siebenjährige an Weihnachten

Eigentlich hatte sich die siebenjährige Tochter einer Frau im US-Bundesstaat Ohio darauf gefreut, an Weihnachten dem farbenfrohen Wahnsinn von Splatoon zu frönen, doch offenbar erlaubte sich irgendjemand in der Produktionskette einen makaberen Scherz und nahm das Motto "Fest der Liebe" ein wenig zu wörtlich. Was das kleine Mädchen an Weihnachten in der eingeschweißten Splatoon-Hülle vorfand, war jedenfalls nicht das eigentliche Spiel, sondern ein waschechter Pornofilm mit dem vielversprechenden Titel "Sensual Seductions 2" (zu Deutsch: "Sinnliche Verführungen 2"). Das brachte die Mutter des Mädchens in gehörige Erklärungsnot, wie sie im Interview mit dem US-Sender WLWT erläutert: "Ich sah über ihre Schulter und nahm es ihr weg. Ich sah das Bild darauf, und sie fragte nur: 'Warum? Was ist das? Warum sind die nackt'?"

Nachdem das Mädchen in Tränen ausgebrochen war, musste ihre Mutter ihr erklären, dass Santas Helfer keine Videospiele herstellen, dass sie diese aus echten Läden bekommen würden, und dass es sich hier um ein Missverständnis handeln müsse, von dem Santa nichts wusste. Der Markt, bei dem die Mutter des Mädchens das Spiel erworben hatte, bemühte sich schleunigst um Ersatz, doch wer für den Fauxpas beziehungsweise bösen Streich verantwortlich ist, ist unklar. Sicher scheint jedenfalls, dass sich die Inhalte der ganz besonders schmutzigen Art irgendwo in der Nintendo-Produktionskette eingeschlichen haben müssen. Für garantiert jugendfreie Informationen zu Splatoon besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: WLWT via Kotaku