Nintendo plant einen Global Testfire-Event für Splatoon 2 auf Nintendo Switch. Wie der Mario-Konzern mitteilt, lässt sich die Demo vom 24. bis 26. März auf der neuen Nintendo-Konsole zocken. Während des Events probieren Teilnehmer die Mehrspieler-Duelle im farbenfrohen Third-Person-Shooter aus - und treten gegen andere Spieler ein. "Der dreitägige Global Testfire Event Ende März bietet den Nintendo Switch-Fans sechs Mal eine Stunde lang Gelegenheit, sich mit Spielern aus aller Welt zu messen", kommentiert Nintendo. Die konkreten Uhrzeiten für die Splatoon 2-Demo halten wir nachfolgend bereit. In der Demo von Splatoon 2 probiert ihr verschiedene Waffen aus, etwa die neuen Duo-Kleckser sowie überarbeitete Versionen der beliebten Klecksroller und Klecks-Konzentratoren.

Freitag, 24. März

20.00 Uhr - 20.59 Uhr MEZ

Samstag, 25. März

04.00 Uhr bis 04.59 Uhr MEZ

12.00 Uhr bis 12.59 Uhr MEZ

20.00 Uhr bis 20.59 Uhr MEZ

Sonntag, 26. März (Achtung: Umstellung auf Sommerzeit!)

05.00 Uhr bis 05.59 Uhr MESZ

13.00 Uhr bis 13.59 Uhr MESZ

Neue Features für Splatoon 2 vorgestellt

Im Rahmen der Tokaigi Game Party 2017, die am vergangenen Wochenende in Tokio stattfand, gab Hisashi Nogami, Produzent der Splatoon-Serie, weitere Einzelheiten zu Splatoon 2 bekannt. Der Third-Person-Shooter wartet unter anderem mit der neuen Zuschauerfunktion auf. Damit können zwei Freunde zusätzlich an einem "Privaten Kampf" teilnehmen, indem sie die Aktionen der beiden Vierer-Teams als Kameraleute aus den unterschiedlichsten Perspektiven beobachten.

Ebenfalls neu: ein LAN-Party-Feature, das sich in Kombination mit der Zuschauerfunktion nutzen lässt. Das Feature erlaubt es, zehn in der Nintendo Switch-Station befindliche Konsolen - acht von Spielern, zwei von Kommentatoren - via LAN-Kabel zu verbinden. Mobil können sich bis zu acht Spieler über die drahtlose Verbindung der Nintendo Switch in die Gefechte stürzen.

Splatoon 2 soll außerdem mit den amiibo der Splatoon-Serie kompatibel sein und mit der kommenden Nintendo Switch-App für Smart-Devices. Anhand der künftigen App für Smartphones und Tablets verabredet ihr euch etwa für Online-Wettkämpfe und fügt Spieler zu eurer Freundesliste hinzu. Über einen Voice-Chat besteht außerdem die Möglichkeit, sich mit den anderen Spielern zu unterhalten. Einen Termin für die App nannte Nintendo bisher nicht. Nintendo Switch kommt am 3. März auf den Markt. Die Vollversion von Splatoon 2 erscheint im Sommer.