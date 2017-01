PC'lern und Inhabern einer Xbox One steht ein heißes Jahr bevor: 2017 verspricht viele tolle Spiele für die eingangs erwähnten Plattformen. Durch Microsofts Play Anywhere-Initiative, gibt es nun auch Exklusivitätsgerangel mehr. Alle vormals für Xbox One exklusiv angekündigten Games werden früher oder später auch auf Windows 10 PCs spielbar sein! Das berücksichtigen wir in unserem nachfolgenden Video-Ausblick und präsentieren euch deshalb gleich die spannendsten Highlights für PC und (!) Xbox One.

Mit an Bord sind aber auch Multi-Plattform-Titel wie zum Beispiel Mass Effect: Andromeda und Elex. Letztes Rollenspiel kommt von den Gohtic-Machern Piranha Bytes und entführt uns in eine Fantasy-Sci-Fi-Welt. Rollenspieler haben 2017 generell allen guten zur Freude. Neben den oben genannten Spielen stehen auch die Veröffentlichungen von Divinity: Orignal Sin 2, Torment: Tides of Numenera, Kingdom Come: Deliverance, Vampyr und The Surge an.



Was kommt noch?

Auch für Hobby-Strategen gibt's neues Spielefutter. Zum Jahresbeginn bringt Creative Assembly Halo Wars 2 für PC und Xbox One auf den Markt. Im Laufe des Jahres bringt Relic außerdem Dawn of War 3 auf den Markt. Auch Jump & Run-Fans dürften 2017 entgegenfiebern: Der grafisch originelle Plattformer Cuphead soll nach etlichen Verspätungen endlich fertiggestellt werden. Wer auf Arena-Shooter steht, wird mit Quake Champions fündig. Hoffen dürfen Spieler außerdem auf Star Citizen beziehungsweise den ersten Teil der Squadron 42-Kampagne. Auch wenn das Weltraum-MMOG vermutlich nicht in diesem Jahr final erscheint, wird es noch Fortschritte zu vermelden geben.

