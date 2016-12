Bei G2A handelt es sich um einen Online-Videospiel-Marktplatz, über welchen Spielekeys günstig angeboten werden. Die Key-Reseller nutzen dabei regionale Preisunterschiede aus, um Keys in einem Land günstig einzukaufen und sie dann zu einem günstigeren Preis als im Verkaufsland anzubieten. Spiele-Entwickler und Publisher zeigen sich wenig begeistert über diesen "grauen Markt".

Auch Scott Hartsman, CEO von Trion Worlds (RIFT, ArcheAge), äußerte sich zu dieser Situation. Laut Hartsman müsste es eine Regulierung des Marktes geben, denn die Key-Reseller verkaufen seiner Meinung nach keine legitimen Keys. Hartsman erklärt, dass sie genau nachverfolgen können, woher ein Key stammt, wer ihn eigentlich verkaufen darf und wie der reguläre Preis aussehen müsste. Man könne alles zurückverfolgen und dann stelle man fest, dass der Key mit einem gehackten Paypal-Account oder einem Regional-Exploit oder einer gestohlenen Kreditkarte erworben wurde. Der Spieler, der sich nur einen Ersatz-Key kaufen will, existiert laut Hartsman nicht. Bei einem Regional-Exploit handelt es sich um die Ausnutzung verschiedener Preise in unterschiedlichen Ländern.

Laut Hartsman hat sich G2A ein Geschäftsmodell aufgebaut, das auf Betrug und eben dieser Ausnutzung von regionalen Preisunterschieden basiert. Und es scheint sich zu lohnen. Denn G2A hat genug Geld, um vor den Twitch-Streams bekannter Videostreamer Werbung zu schalten, die um die 50.000 Dollar pro Stunde kostet. Leider würden die Firmensitze in Ländern liegen, welche aktuell keine Strafverfolgung in diesem Bereich ermöglichen. Die Situation sei mit der von Goldverkäufern in MMOs vergleichbar.

