Über zwei Jahre lang suchten Leute nach Frog Fractions 2 - das mysteriöse Spiel war im Jahr 2014 über eine Kickstarterkampagne der etwas anderen Art finanziert worden. Schon damals kündigte Entwickler Jim Crawford an, das Spiel werde nicht unter dem Titel Frog Fractions 2 veröffentlicht, sondern im Innern eines anderen Spiels versteckt werden. Zwei Jahre und etliche geführte Diskussionen in einem speziellen Subreddit später, wurde Frog Fractions 2 endlich gefunden. Wie Polygon berichtet, ist es einer Gruppierung, die sich selbst Game Detectives nennt, gelungen, das ominöse Spiel aufzuspüren - in einem Mitte Dezember 2016 auf Steam veröffentlichten Spiel, das auf den Titel Glittermitten Grove hört. Das Spiel wird als "Feenland voller seltsamer Abenteuer" bezeichnet.

Wie Kotaku berichtet, gibt es verschiedene Wege, Frog Fractions 2 innerhalb von Glittermitten Grove zu finden. Die einfachste Methode soll darin bestehen, sich mit Feuerwerkskörpern in den Boden zu graben, wo man eine Tür vorfinden soll. Auch im Himmel soll es eine solche Tür gegen - diese soll jedoch wesentlich schwieriger zu erreichen sein, und voraussetzen, tatsächlich auch das Spiel zu spielen. Wem es also nur um Frog Fractions 2 geht, der sollte die erste Option wählen. Mit der Entdeckung des Kickstarterspiels findet ein ganz eigenes Internet-Phänomen ihr Ende - oder vielleicht auch nicht: Möglicherweise werden Spieler auch in der Zukunft scherzhaft fragen "Ist das Frog Fractions 2?", wenn ein unbekanntes Spiel auf Steam erscheint.

