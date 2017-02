Key-Reseller G2A: AMA auf Reddit ging ordentlich nach hinten los

Key-Reseller sind nicht nur Spiele-Entwicklern und Publishern ein Dorn im Auge. Der Handel mit legalen und illegalen Keys boomt und kein Käufer kann sich sicher sein, ob es sich um einen gestohlenen Key oder um einen "echten" handelt.

Eigentlich wollte der bekannte Key-Reseller G2A mit einer Fragerunde über Reddit die Ängste aus der Welt schaffen. Doch die Teilnehmer an der AMA (Ask me Anything) Runde drängten das Unternehmen in die Ecke. Es wurden heikle Fragen gestellt, darunter, wie man die Kunden schützen wollte und ob sich G2A darüber bewusst sein, wie viel Schaden sie der Industrie zufügen würden. G2A führte an, dass man die Entwickler nicht schädigen würde, da es sich bei den Keys um Produkte handelt, für welche die Entwickler ihr Geld schon bekommen hätten. Und es würden strenge Prüfverfahren im Hintergrund laufen, die das sicherstellen.

Außerdem würden über 100 Personen im Unternehmen daran arbeiten, die Keys auf ihre Echtheit zu überprüfen. Das Problem mit gestohlenen Keys nehme man sehr ernst. Hier müssten aber immer die Entwickler mitarbeiten, denn bekommt G2A keine Informationen darüber, dass ein Key gestohlen wurde oder auf einer schwarzen Liste steht, dann könne man das auch selbst gar nicht wissen.

Ein User demonstrierte dann, wie einfach es ist, den Überprüfungsprozess zu umgehen, da die Keys sofort nach dem Kauf zur Verfügung stehen und eingelöst werden können. Noch bevor der Überprüfungsprozess stattgefunden hatte, konnte er den Key einlösen. Auch, als der Key als Fake gemeldet wurde. Als Reaktion auf diese Demonstration wurde der Account des Users gesperrt. Daraufhin äußerten die anderen Teilnehmer am AMA ihren Unmut über diese Praktiken und begannen damit, G2A anzugreifen und auseinander zu nehmen. Die Hass-Postings kamen so zahlreich, dass die Antworten von G2A in dem ganzen Wirrwarr untergingen. Ein User fasste alles ziemlich gut mit der Aussage zusammen: "Wer hätte geglaubt, dass ein AMA auf Reddit gut laufen würden, wenn so viele User G2A hassen?"

