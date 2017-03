Sinclair ZX Vega+: Ein Crowdfunding-Reinfall?

Was steckt hinter dem Aufruhr, der momentan um das Unternehmen Retro Computers gemacht wird, welches ein Handheld-Remake des Heimcomputers ZX Spectrum aus den 1980er-Jahren veröffentlichen will?

Wie die BBC berichtete, wurde die Crowdfunding-Kampagne des Sinclair ZX Vega+ gestoppt, da es zu Lieferschwierigkeiten und einer Funkstille mit den Verantwortlichen der Firma gekommen sein soll. Die Geräte hätten eigentlich im September vergangenen Jahres ausgeliefert werden sollen, was sich aber verzögerte - eigentlich soweit nichts Ungewöhnliches für eine Crowdfunding-Kampagne. Im Februar gab es dann ein Update mit Entschuldigungen der Entwickler. Es wurde erklärt, dass die Geräte nach dem 20. Februar ausgeliefert werden. Doch dem war nicht so. In einem neuen Update versichern die Entwickler, dass das Sinclair ZX Vega+ Handheld kommt und alle Backer sich nur noch ein wenig gedulden müssen. Die Firma würde nach wie vor existieren, genau wie das Handheld und bald sollten Backer die Ware in den Händen halten.

Vor allem durch den Bericht der BBC kam es zu einigen Beschwerde- und sogar Drohmails, die an Retro Computers gerichtet waren. Den Mitarbeitern wurde dabei Gewalt angedroht. Daher forderte das Unternehmen BBC dazu auf, den Bericht zurückzuziehen. Derweil warten die Backer des Sinclair ZX Vega+ noch immer auf die Ware...

Quelle: BBC